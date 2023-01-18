Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuk, onu kaçıran şahıs ile birlikte Şanlıurfa’daki Balıklıgöl’de yakalandı. Çocuk sağlık raporunun ardından Çocuk Şube ekiplerine teslim edilirken, çocuğu kaçıran zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuk, onu kaçıran şahıs ile birlikte Şanlıurfa’daki Balıklıgöl’de yakalandı. Çocuk sağlık raporunun ardından Çocuk Şube ekiplerine teslim edilirken, çocuğu kaçıran zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak’ta önceki gün saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde oyun oynarken kaçırılan yabancı uyruklu 4 yaşındaki H.U. ile onu kaçıran S.A.’nın son olarak Şanlıurfa’da görüldüğü bilgisi üzerine Şanlıurfa kent genelinde detaylı bir arama çalışması başladı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında bir neticeye ulaşılamazken, Balıklıgöl havzasında devriye atan bayan polis memurlarından biri, eşkale benzeyen bir şahıs ile bir çocuğun olduğunu fark etti. Şahsı durduran polis, kaçırılan çocuk ile şahıs olduğunu öğrenince takviye ekiplere haber verdi. Olay yerine giden ekipler, çocuk ile şahsı Eyyübiye Polis Merkezine götürdü. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen H.U. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan çocuğu kaçıran zanlının yüzde 40 zihinsel engelli olduğu ve çocuğa ayakkabı, atkı, bere ve çorap aldığı belirlendi.