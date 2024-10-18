Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yukarı Nasırlı köyü sınırları içerisinde ana kayaya oyulmuş, yerden 4 metre yükseklikte ve üzerinde kadın kabartması bulunan Roma dönemine ait bin 700 yıllık oda mezarı tespit edildi.

Halk arasında ‘Kız kapan mevkii’ olarak bilinen yerde ana kayaya oyulmuş, üzerinde kadın kabartması bulunan bir mezar odası ihbar üzerine bulundu. Köylüler, Adıyaman Müze Müdürlüğüne kadın kabartmasıyla ilgili bilgi verdi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindekiler bölgeye giderek incelemede bulundu. Roma dönemiyle tarihlenen geçmişi bin 700 yıla dayanan kadın kabartmalı oda mezarının yanında çeşitli tarihi yapılarda yer alıyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bölgenin tescillenmesi için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Bir vatandaşımızın yapmış olduğu ihbar sonucunda Yukarı Nasırlı köyüne gelerek incelemeler yaptık. Bu incelemeler sonucunda ise burada yer yer yerleşim alanları ve yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde bir kadın kabartması tespit ettik. Bu kadın kabartmasının hemen altında da bir mezar odası tespit ettik. Bu kadın kabartması hemen alt kısımda bulunan oda mezar içerisine kadının gömüldüğünü anlatıyor. Ayrıca burada yapmış olduğumuz inceleme sonucunda Milattan Sonra 3. Yüzyılla tarihlenen oda mezar olduğunu tespit ettik. Yani günümüzden 1700 yıl öncesine ait bir kadın mezarı” diye konuştu.