Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlık Turgut Özal Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, mahallede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada bıçak, taş ve sopa kullanıldı. Kavgada G.K (19) ve H.K (21) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kavgada yaralananlar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.