6 Şubat depremlerinin en fazla hasara yol açtığı illerden birisi olan Adıyaman’da Bayram Namazı eda edildi.

Binlerce yapı gibi birçok caminin de hasar gördüğü Adıyaman’da, hafif hasarlı ve hasarsız camilerde Bayram Namazı kılındı. Ramazan Bayramı’nda hasarlı olduğu için bayram namazı kılınmayan Yeni Mezarlık Camsi’nde yapılan onarım sonrasında bu bayram namaz kılındı.

Binlerce vatandaşın akın ettiği camiye gelen vatandaşlar saat 05.41’de kılınan Bayram Namazıyla, ibadetlerini yerine getirdi.

Vatandaşlar namaz sonrası önce mezarlık ziyareti, daha sonra kurban kesim telaşına düştü.