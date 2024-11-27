Adıyaman’ın Kahta ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Menderes Mahallesi’nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine silah, bıçak, sopa ve taşlarla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, olayda yaralanan S.Ö. (37), K.Ö. (62), İ.Ö. (24), Ş.Ö. (37) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.