Adıyaman’da uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandıADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir.