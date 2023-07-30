Adıyaman’da, meydana gelen anız yangınında bir çok börtü böcek ve sürüngen telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında bulunan boş arazilerde anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan anız yangını olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında birçok börtü böceğin yanı sıra sürüngenlerin de yanarak telef olduğu görüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.