Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma silahlı yaralanmayla sonuçlandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mahmut A. ve Ali D. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmanın devamında Ali D.’nin yanındaki silahla Mahmut A.’yı yaraladı. Olay sonrasında çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yaralı Mahmut A.‘ya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahmut A.’nın sağlık durumu hakkında net bilgi henüz paylaşılmadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Ali D.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.