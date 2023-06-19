Adıyaman’da ağır hasarlı binaların yüzde 15’i yıkılarak enkazı kaldırıldı. Ağır hasarlıların tamamı 2 ay içerisinde yıkılacak.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenin ve yıkımın fazla olduğu Adıyaman’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Depremden 5 bin 59 bina enkaz, 2 bin 329 bina ise acil yıkılacak olmak üzere toplam 8 bin 282 bina yıkılarak enkazı kaldırıldı. Bunların enkazının kaldırılmasının ardından 2021 ağır hasarlı binanın yıkımı için harekete geçen yetkililer, 15 bin 609 binanın yıkım ve enkaz kaldırma ihalesini yaptı.

İl merkezi, ilçeler ve köylerde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Ağır hasarlı binaların yıkımında yüzde 15 oranına ulaşılırken, yıkım ve enkaz kaldırma 2 ay sürecek. Yıkımı yapılan yapıların ayrıştırma çalışması yerinde değil, taşındığı bölgede yapılacak.

Yıkımlardan sorumlu Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, yıkım ve enkaz kaldırma işlerinin 2 ayda tamamlanacağını belirterek, “Toplam ağır hasarlı 20 bin 201 binamız var. Ağır hasarlı binalardan 15 bin 609’unun ihalesini yaptık. Şuanda il genelinde ağır hasarlı binaların yüzde 15’i yıkıldı ve enkazı kaldırıldı. İki aylık bir süre sonunda yıkım ve enkaz kaldırma işlemini bitirmiş olacağız” dedi.