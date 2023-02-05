Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 köy ve 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 köy ve 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün kar yağışının başladığı Adıyaman’da ulaşımın sağlanamadığı 99 köy ve 145 mezranın yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Adıyaman merkeze bağlı Ahmet Hoca, Akçalı, Albet, Bozatlı, Büyükkırıklı, Çakmaklar, Çamlıca, Çamyurdu, Göztepe, Kaşköy, Kavak, Kozan, Mestan, Pınaryayla, Rezip, Sarıkaya, Terman, Uzunköy, Varlık, Yazıbaşı, Yediokul ve 100. Yıl köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Besni ilçesine bağlı Karalar, Çorak, Çelikhan ilçesine bağlı, Askeran, Fatih, İncirliKaraçayır, Karagöl, Mutlu, Recep, Yağızatlı, Yeşilova, Yeşiltepe ve Yeşilyayla köyleri; Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı, Cevizpınarı, Demirtaş, Gölyurt, Güngörmüş, Gürgenli, Konacık, Kütüklü, Nakışlı, Onevler, Ortaca, Saraycık, Sutepe ve Yenibardak köyleri; Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel, Aktoprak, Aktoprak, Cankara, Çataltepe, Hacılar, Hamzalar, Karabahşilli, Kösüklü, Küçük Ören, Örenli, Savran, Yaylacık, Yeniköy, Yukarı Nasırlı ve Meydan köylerine ulaşım sağlanamıyor. Kahta ilçesine bağlı Alidam, Aydınpınar, Çakıreşme, Çataltepe, Dumlu, Eski Kahta, Fıstıklı, Güzelçay, Karadut, Kavaklı, Kayadibi, Köseler, Oluklu ve Sırakaya köyleri; Sincik ilçesine bağlı Serince, Sakız, Arıkonak, Geçitli, Aksu, Hodri, Durmuşhan ve Çat köyleri ile bu köylere bağlı toplam 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için 11 ekip, 8 kepçe, 13 greyder ve 3 dozerle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.