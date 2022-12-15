Milli Eğitim Bakanlığı politikaları doğrultusunda Adıyaman’da okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı politikaları doğrultusunda Adıyaman’da okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, okul öncesi okullaşma çalışmalarını yerinde incelemek üzere ilimiz Halide Edip Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Halide Edip Anaokulunda okul öncesi okullaşma oranları hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, "Eğitimin her kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de ilimizi en üst seviyelere taşımanın gayreti içerisindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Bakanımız Mahmut Özer’in öncülüğünde okul öncesinin yaygınlaştırılması ve beş yaşta okullaşma oranının yüzde yüze ulaştırılması çalışmaları doğrultusunda bir yıl gibi kısa sürede ülkemize 6 bin 4 anaokulu kazandırıldı. Beş yaştaki çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 65’ten yüzde 99’a, dört yaşında okullaşma oranını yüzde 16’dan yüzde 37’ye, üç yaşındaki okullaşma oranını yüzde 9’dan yüzde 16’ya ulaştırdık. Bu doğrultuda biz de ilimizde bu oranı yakalamış bulunuyoruz. Bunu yüzde 100’e taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede ilimizde 55 olan bağımsız resmi anaokulu sayımız da 80’e çıkardık. Buna paralel olarak da 5 yaş okullaşma oranlarımızda geçmiş yıllara nazaran en yüksek seviyelere ulaşmış bulunmaktayız.

İlimiz okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının daha da yukarılara taşınması ve tüm yaş gruplarında okul öncesi eğitimi alan çocuk sayımızın artırılması için Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Okul öncesi eğitim ile geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri sağlam temeller üzerine kurularak, ileri yaşlardaki başarılarında büyük rol oynamaktadır. Okul öncesi, çocuklar için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından da en önemli kurumlarımızdır" diye konuştu.

Daha sonra sınıfları tek tek ziyaret ederek eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Müdür Aşçı, çocuklarla yaptıkları etkinlikler hakkında sohbet etti.