Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 42 bin öğrenciye ücretsiz yemek ikramında bulunacak.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 42 bin öğrenciye ücretsiz yemek ikramında bulunacak.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat tarihinde başlayacak olan 2. eğitim - öğretim dönemiyle birlikte okul öncesi kurumlarda eğitim gören 15 bin öğrenci ile taşımalı eğitim çerçevesinde de 27 bin öğrenciye de ücretsiz yemek dağıtılacağını duyurdu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ücretsiz yemek hizmeti veren Adıyaman Öğretmenevi mutfağındaki kapasite arttırma çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında Adıyaman Öğretmenevi Müdürü Aziz Özbilgiç ve çalışanlardan bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Bakanlığımızca bu sene ilk defa okul öncesi öğrencilerimize de ücretsiz yemek desteği verilerek okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Daha önce il genelinde bin 520 okul öncesi öğrencimize ücretsiz yemek dağıtırken 2. dönemden itibaren 15 bin okul öncesi öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti vereceğiz. Ayrıca taşımalı eğitim çerçevesinde yaklaşık 18 bin öğrencimiz bu hizmetten yararlanırken, bu sayıyı da 27 bin civarına taşıyacağız. Böylelikle yaklaşık 42 bin öğrencimiz bu hizmetten yararlanacaktır. Bu yemekleri de yine kendi bünyemizde hizmet veren öğretmenevi ve meslek liselerimizde hazırlayıp dağıtacağız. Öğrencilerimize bu imkânları sunan Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere tüm emeği geçenlere öğrencilerimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.