6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden ağır etkilenen illerden Adıyaman’da 400 yetim aile bayramlık sevici yaşadı.

Deprem bölgesindeki Adıyaman ve Kahta ilçesinde, Avrupa Yetim Der ile İnsani Krizle Mücadele Derneği (İKEM) tarafından 400 yetim aileye bayramlık kıyafet, et, gıda kolileri, bayram şekeri, kolonya, ayakkabı ve nakit para yardımı yapıldı.

Depremin ikinci gününden beri bölgede yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten İKEM Başkanı Yakup Emrah, depremden etkilenen çocuk ve yetişkinlerin deprem psikolojisini üzerinden atmaları için içerisinde çok sayıda kitap, boyama seti ve oyuncakların bulunduğu bir kütüphane de açtıklarını söyledi.

Başkan Yakup Emrah, “Hayırseverlerin yardımıyla deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin umudu olma gayretindeyiz. Gelen yardım kolilerini bölgedeki yardıma muhtaç depremzedelere ulaştırmaya çalıştık. Bayram öncesinde de yetimlerimizin sevincine ortak olmaya çalıştık. Daha önce tespit ettiğimiz 400 yetim aileye bayramlık kıyafet, ayakkabı, bayram şekeri, kolonya, et ve gıda kolileri ve nakit para yardımı yapıldı. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.