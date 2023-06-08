Adıyaman’da 40 köye 626 adet sıvat (hayvan suluğu) dağıtıldı.

Deprem felaketinin ardından çiftçilerin kullanımına sunmak için Trım ve Orman Bakanlığı bütçesinden finanse edilen, ‘Çayır Mera ve Yem Bitkileri Geliştirme Projesi’ çerçevesinde 40 köye 626 adet sıvat dağıtımı gerçekleştirildi.

Besni ilçesi Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde gerçekleştirilen törene Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Eyyup Aydın Can, İlçe Müdürü Ömer Şahin, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Bakanlığımız desteği ile 40 köyümüze hayvancılığı desteklemek için uyguladığımız ve mera alanlarına bırakılacak sıvatlardan hem üreticilerimizin hayvanları hem de yaban hayvanları faydalanacak. 2023 yılında üreticilerimize İl Müdürlüğümüz nezdinde verilecek destekler artarak devam edecek. Dağıtılan sıvatların ülkemiz ve ilimiz hayvancılığına hayırlı olmasını dilerim" dedi.