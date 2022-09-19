Adıyaman İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik Kur’an Kursları açıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik Kur’an Kursları açıldı.

Adıyaman merkezde 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik açılan Kur’an Kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Açılan Kur’an Kurslarını ziyaret eden İl Müftüsü Mehmet Taşçı, öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet edip tanıştı. Kur’an kursu hocalarıyla da tek tek konuşan Müftü Mehmet Taşçı, çocuklara yönelik eğitimlerin en güzel şekilde verilmesini ve her çocukla bire bir ilgilenilmesini istedi.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklara büyük önem verdiklerini dile getiren İl Müftüsü Mehmet Taşçı, “Allah’ın izniyle bugün çocuklarımız için Kur’an Kurslarımızı açtık. Adıyaman’ımızda Kur’an kurslarımıza oldukça büyük bir ilgi var. Bizim derdimiz çocuklarımızı en güzel şekilde eğitmek. Bizler onlara Allah’ı, peygamberi ve dinlerini en güzel şekilde öğretmektir. Bizim hayır severlerimizden de istediğimiz bizlere yardımcı olsunlar, bizlere destek versinler ki bu kurslarımızın sayısını fazlalaştıralım” diye konuştu.