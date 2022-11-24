24 Kasım Öğretmenler Günü Adıyaman’da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Adıyaman’da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan program, Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda devam etti. Türkiye Petrolleri Konferans Salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, öğretmenlerin insanlık için kutlu bir vazife icra ettiklerini belirterek, “Öğretmenlerimiz bizim için son derece önem taşıyan çocuklarımızı yarına taşıyan eğitim meşalesinin öncüleridir. İnsanoğlunun yapabileceği en önemli hizmet onu hayata hazırlamaktır. Öğretmenlerimizde bilgi, birikim ve deneyimleriyle çocuklarımızı hayata hazırlamaktadır ”dedi.

Dünyanın en kıymetli şeyin öğrenmek olduğunu ifade eden Belediye Başkanvekili Şerif Ayaz ise konuşmasında, “Öğrenmekten daha kıymetli bir şey var oda öğretenlerdir. Hepimiz sizlerin eseriyiz. Hepimizi sizler yetiştirdiniz. Sizlere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’da konuşmasında, “Öğretmenlik mesleği bugünü aydınlatmanın yanı sıra geleceğe de ışık tutan bir meslektir. Bir Çin Atasözünde derki, ‘Eğer bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin ama 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin.’ İşte öğretmenlik mesleği insan yetiştiren bir meslektir. Öğretmen, bir toplumun meşalesidir ve herkes onun ışığı ile aydınlanır. Yolumuzu aydınlattıkları için tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dünyanın en kutsal mesleğini icra eden öğretmenlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar ise, “24 Kasım millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere “Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır” dediği gündür. Öğretmenlik dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden birisidir. Öğretmenlerimiz insan hamurunu şekillendiren bir mesleğin mensuplarıdır. Güzelim ülkemizi ileriye taşıyacak yeni nesilleri yetiştirecek eserin sahipleri öğretmenlerimiz olacaktır. Dünyada ülkeler arasındaki saygın yerimizi alacak nesli sizler yetiştireceksiniz. Buda insan unsurunun eğitilmesiyle mümkündür. Buda sizlerin fedakarlığıyla olacaktır. Bu kutsal görevde çocuklarımıza matematik, fen, Türkçe, tarih ve edebiyat öğrettiğiniz gibi iyi birer insan olmayı da öğretmelisiniz. Çocuklarımız sabrı, kanaati, anaya babaya itaati, fedakarlığı ve paylaşmayı öğrenmeli. İşte bu hasletlerle birlikte beşeri ilimleri öğrenen çocuk mükemmel çocuk olma yolunda yola çıkmış bir varlık demektir. Bu duygularla evlatlarımızı, geleceğimizi teslim ettiğimiz ilim, irfan ve kültür ordusu tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti. Vali Mahmut Çuhadar, emekli öğretmen Abuzer Kurt’a hizmet şeref belgesi verirken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğretmen ve öğrencilere de plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Program, Öğretmenler Korosu tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile sona erdi.