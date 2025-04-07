Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve faaliyetlerinin değerlendirildiği 2025 yılı ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda 2025 yılının ilk üç ayını kapsayan 1. dönem itibarıyla, ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 22 kamu kurum ve kuruluşunca 224 proje uygulandığını belirten Vali Osman Varol, "Bu projelerin toplam tutarı 102 milyar liradır. 2025 yılı programı 14,2 milyar lira olup, 2025 yılı I. dönemde bu projeler için 1,7 milyar lira harcama yapılarak yüzde 12,28’lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

Genel bütçeli yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 yılı programlarında 180 adet projenin yer aldığını kaydeden Vali Osman Varol, "Proje bedeli 100 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 23 milyar lira harcanmıştır. 2025 yılında ise 12,4 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2025 yılı I. dönem itibarıyla bu ödeneğin 1,4 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 11,84’tür. Mahalli İdarelerimizin ise programlarında bulunan 44 adet projenin bedeli 2 milyar liradır. Bu projeler için 2025 yılında 1,8 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve I. dönem itibarıyla 276 milyon lira harcama yapılarak yüzde 15,33’lük bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2025 yılının I. döneminde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 224 adet projenin; 3 tanesi bitirilmiş, 159’u devam etmekte, 62’si ihale ve sözleşme aşamasındadır. 2025 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine ve refahına katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Varol başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.