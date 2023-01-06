Adıyaman Valiliği, 2023 yılı içerisinde yapılacak açık hava toplantıları ve gösteri alanlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Valiliği, 2023 yılı içerisinde yapılacak açık hava toplantıları ve gösteri alanlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezinde 2023 yılı içerisinde yapılacak olan açık hava toplantı alanları, ilk toplanma yerleri ile yürüyüş güzergâhlarıyla ilgili olarak ekte sunulan asıl ve alternatif miting alanı ve yürüyüş güzergahı niteliği taşıyan toplantı alanları; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. Maddesi gereğince aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Toplantı ve gösteri alanı toplanma yeri, 2663. 1129. 2662 ve 2645. Sokakların Haydarefendi Caddesi ile birleştiği kavşak.

Yürüyüş güzergahı, toplanma alanından Haydarefendi Caddesini takiben miting alanı.

Miting alanı, Mimar Sinan Mahallesi 1119, 1120, 2606 Sokakların Arzum Kent Caddesi ile Haydar Efendi Caddesinin kesiştiği kavşak.

Afiş ve pankart asma yerleri, miting alanı çevresinde bulunan billboardlar, boşluklar ve resmi kurum binaları haricinde ilgililerinden izin alınan yerler.

Alternatif toplantı ve gösteri yürüyüşleri alanı 546. ve 547. Sokakların ile Sakarya Caddesinin kesiştiği yer.

Yürüyüş güzergahı, toplanma alanından Sakarya Caddesini takiben miting alanı.

Miting alanı, Turgut Reis Mahallesi 101, 103, 117 Sokakların Saitağa Caddesi ile Sakarya Caddesinin kesiştiği kavşak.

Afiş ve pankart asma yerleri, miting alanı çevresinde bulunan bilboardlar, boşluklar ve resmi kurum binaları haricinde ilgililerinden izin alınan yerler.”