Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9. gününde 198. saatte 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin Adıyaman’da enkaz altından ’Domuz damı’ yöntemiyle sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9. gününde 198. saatte 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin Adıyaman’da enkaz altından ’Domuz damı’ yöntemiyle sağ olarak kurtarıldı.

Abdülmusa Caddesi Fırat apartmanında enkazın 3. katında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler domuz damı denilen yöntemle Muhammed’e ulaştılar. Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı. Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla Kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı. Muhammed’in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Depremzede Çetin dışarı çıkarıldığında panik yaşamaması için kurtarma ekiplerinden alkış ya da kutlama yapmaması istenirken, ambulansın hastaneye gitmesinin ardından tüm ekipler birbirlerine sarılarak kutlama yaptılar