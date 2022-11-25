Adıyaman’da 19 yıl önce öz anne ve babası tarafından öldürülen bebek cinayetiyle ilgili 6 kişi tutuklandı.

Adıyaman’da 19 yıl önce öz anne ve babası tarafından öldürülen bebek cinayetiyle ilgili 6 kişi tutuklandı.

Bir ihbar üzerine, ortaya çıkan 19 yıl önceki bebek cinayetinde polis ekipleri tarafından gözaltına 8 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 8 kişiden anne Zeliha Ö., baba Aziz Ö. ve birinci derece akrabaları Abdurrahman Ö., Ali Ö., Hicri Ö., Hanım Ö. isimli şahıslar mahkemece tutuklandı. F.Ö. ve Y.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayet 19 yıl önce işlendi

Akraba oldukları öğrenilen ve 19 yıl önce sevgili olan Zeliha Ö. ile Aziz Ö.’nün gayrimeşru bir bebekleri oldu. Gaziantep’te özel bir hastanede 7 aylık olarak dünyaya gelen kız bebek hastanedeki işlemlerinin ardından anne ve babası tarafından alındı, ancak nüfus kaydı yapılmadı. Hastaneden çıktıktan sonra bebeği hiç kimse görmedi. İddiaya göre, aile baskısı ile bebek, öz anne ve babası tarafından öldürülerek gömüldü. Anne ve baba daha sonra evlenerek 3 çocuk sahibi oldu. Yaklaşık 19 yıl gizlenen cinayet, bir kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay ihbar konusunu araştırdı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve olayla ilgili olan 8 kişiyi gözaltına aldı. 19 yıl önce cinayete kurban giden bebeğin nereye gömüldüğü ile ilgili herhangi bir bilginin olmadığı öğrenildi.