2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk dönemi Adıyaman’da 169 bin 131 öğrencinin karnelerini almasıyla sona erdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk dönemi Adıyaman’da 169 bin 131 öğrencinin karnelerini almasıyla sona erdi.

İlk dönemin bitmesiyle karnelerini alan öğrenciler tatilin başlamasıyla büyük sevinç yaşadı. Karnelerini alan öğrencilerin heyecanlı oldukları görülürken, veliler de çocuklarının heyecanını paylaştı.

Sömestr tatili nedeniyle Adıyaman merkez Şehit Mehmet Kılınç İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, öğretmen, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Adıyaman il genelinde 83 bin 580 erkek ve 85 bin 551 kız öğrenci olmak üzere toplam 169 bin 131 öğrencinin karne alacağını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Öncelikle bu eğitim dönemi boyunca öğrencilerimize emek veren bütün öğretmenlerimizi ve öğrenci velilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize bu 15 günlük süre zarfında iyice dinlenmelerini ve bol bol kitap okumaları için de zaman oluşturmalarını tavsiye ediyorum. Velilerimizden de istirhamım çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamalarıdır. Çünkü kırık notlar her zaman düzeltilebilir önemli olan aynı heyecanla ve aynı inançla çalışmaya devam etmektir. Bu şekilde çalıştıktan sonra aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Öğrencilerimizin bu 15 günlük süre zarfında iyi dinlenerek moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini ve tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

İl genelinde 859 okulda yapılan karne dağıtımında 10 bin 999 öğretmen de ara tatile girdi. 20 Ocakta başlayan yarıyıl tatili 6 Şubat tarihinde sona erecek. Yapılan konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.