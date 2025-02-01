Adıyaman’ın Besni ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari aracın elektrik trafosuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Ömür Ö. (16) yönetimindeki 02 HN 788 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Adıyaman-Gölbaşı karayolu Burunçayır Köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Kazada, araç sürücüsü Ömür Ö. ile araçta bulunan Cengiz Ö. (57) ve Fatma Ö. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.