Kahramanmaraş’taki büyük depremlerin ardından Adıyaman’da 152. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı. Narlıkuyu sitesinde yaşadığı tespit edilen çocuğun koltuk sayesinde hayat üçgeni oluşturarak kurtulduğu bildirildi. Sağlık durumu iyi olan Ahmet’e serum takıldı

Kahramanmaraş’taki büyük depremlerin ardından Adıyaman’da 152. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı. Narlıkuyu sitesinde yaşadığı tespit edilen çocuğun koltuk sayesinde hayat üçgeni oluşturarak kurtulduğu bildirildi. Sağlık durumu iyi olan Ahmet’e serum takıldı

Çorumlu Madenciler ve Çorum İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu sitesinde 4.katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet’in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan 5-6 saatlik çalışmanın ardından küçük çocuğa ulaşıldı. Ancak koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılması zaman aldı. Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Eyici daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu onlardan haber alınamadığı ifade edildi.

Ekiplerin çalışması Narlıkuyu sitesinde devam ediyor.