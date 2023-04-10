Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Adıyaman Hükumet binası bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Çelenk sonrası İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet müdür yardımcıları ve emniyet mensupları Vali Vekili Muhammet Tugay’ı makamında ziyaret etti.

Müdür Ergüder, emniyet teşkilatına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve teşkilat mensuplarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vekili Muhammet Tugay, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümünü kutladığını söyleyerek, “Kurulduğu günden beri üstlendiği her türlü görevi layıkıyla yerine getiren polis teşkilatımız, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasında gösterdiği başarılı çalışmalarının yanı sıra asrın felaketini yaşadığımız bu süreçte fedakarca görev yaparak büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin her koşulda en iyi şekilde yerine getiren emniyet teşkilatımız, asırları aşan tecrübesi ve halkımızın da desteği ile şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada huzur ve güven içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır. Kuruluşunun 178. yılı vesilesiyle ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstün gayret ve başarı gösteren emniyet teşkilatımızın her kademesindeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.