Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, Adıyaman merkezde Ali Taşçı Mahallesi’nde çöken Hidayet Apartmanı’nda enkaz altında Nurgül Bayın isimli kadını 65 saat sonra sağ olarak kurtardı. 3 saatlik hummalı çalışmanın ardından kurtarılan kadının görüntüleri kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş’ta 65 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta 65 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da 65 saat sonra bir kadın sağ olarak kurtarıldı.

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