Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illerde yıkıcı etkiye neden olan depremin yaralarını sarmak için yardımlarına devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illerde yıkıcı etkiye neden olan depremin yaralarını sarmak için yardımlarına devam ediyor.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber eden Atatürk Üniversitesi, bir yandan bölgeye sürekli olarak yardım malzemeleri gönderirken, diğer yandan da uzmanlarını sahada çalışmaları için görevlendiriyor. Bu kapsamda Adıyaman’a giden son ekip, yerine yeni ekibin geçmesi için şehre dönüş yaptı. 50 kişiden oluşan ve aralarında psikososyal destek ve rehabilitasyon uzmanı, tıp ve diş hekimleri ile gönüllü öğrencilerin yer aldığı ekip, afetzedelerle buluşarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Sağlık taraması yapan diş ve tıp hekimleri, ihtiyaç duyan vatandaşları muayene ederken, çeşitli hastalıklar için de tespit ve tedavi uygulamasını gerçekleştirdi.

Yaşananları anlaşılabilir kılmak ve olumsuz etkilerini en aza indirmek için depremden etkilenen çocuklarla bir araya gelen psikososyal destek ve rehabilitasyon uzmanları ise çeşitli programlar uyguladı. Oyunlar oynayarak eğitici faaliyetlerde bulunan ekip, meydana gelen depremin etkilerinden az da olsa uzaklaşmaları ve normalleşme sürecine adapte olmaları için çocuklara yönelik yoğun bir çalışma programı gerçekleştirdi.

Adıyaman Üniversitesi ile iş birliği süreçleri değerlendirildi

Bölgedeki toplumsal katkı faaliyetlerinin yanında, bilimsel çalışmalarını da sürdüren Atatürk Üniversitesi heyeti, Yükseköğretim Kurulunca kardeş kurum olarak kendisiyle eşleştirilen Adıyaman Üniversitesi yönetimiyle de bir araya gelerek sürece dair fikir alışverişinde bulundu. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başkanlığında yapılan toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin ile ilgili birim yöneticileri katıldı. Toplantıda Atatürk Üniversitesi tarafından geliştirilen akademik çalışmalara yönelik sistemlerin, Adıyaman Üniversitesine transferiyle ilgili değerlendirmede bulunuldu ve yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik yapılan çalışmalar karşılıklı olarak değerlendirildi ve alınacak önlemler belirlendi.