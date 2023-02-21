Adıyaman’da depremzedeler için, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından 30 dönüm üzerine 50 adet konteyner evden oluşan "Samsun Köyü" kuruldu.

Adıyaman’da depremzedeler için, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından 30 dönüm üzerine 50 adet konteyner evden oluşan "Samsun Köyü" kuruldu.

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı, Adıyaman OSB’de depremzedeler için kurdukları Samsun Köyü hakkında açıklamalarda bulundu. Aşcı, "SAMKON olarak, tüm Türkiye’yi yasa boğan ’asrın felaketi’ sonrasında yıkımların meydana geldiği Adıyaman’da depremzede vatandaşlar için barınma ihtiyacını karşılayacak ’Samsun Köyü’ projesini hayata geçirdik. Samsunlu duyarlı vatandaşlar tarafından yardımlar toplanarak oluşturulan Samsun Köyü, Adıyaman merkez OSB’de 30 dönüm arazi üzerine 100 ailenin barınacağı şekilde kurulmuştur. Konteyner kentte ayrıca her gün depremzedelere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Depremzedelerin yarasına merhem olmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi olarak bu projeyi hayata geçirdik. 50 adet konteyner evden oluşan yaşam alanı kurduk. Adına ’Samsun Köyü’nü verdiğimiz yaşam alanında tüm ihtiyaçlar düşünüldü. Konteyner evlerde kalacak olan kardeşlerimizin yeme-içme ihtiyaçlarının kurulan mutfakta üç öğün yemek ikramı ile karşılanması, çamaşırhane için gerekli makine, gıda ve ayni malzemeler için depo olarak 10 adet çadırın kurulması, 250 adet ranza ve yatak alınması gerçekleşmiştir. Aynı zamanda SAMKON yönetiminden Samsun Köyü’nde haftalık nöbetler tutulacaktır" dedi.