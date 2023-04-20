Adıyaman’da yağan ceviz büyüklüğündeki dolu araçların camlarını patlatırken, ekili alanlarda da zarara yol açtı.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı adeta felç etti. Kahta, Gölbaşı, Besni ilçeleri ve merkeze bağlı köylerde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçların camları patladı, ekili alanlar büyük zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürünürken, taşkınlar meydana geldi.

Deprem ve selin ardından ceviz büyüklüğündeki doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dolu yağışının özellikle Adıyaman merkeze bağlı Ürgüç ve Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesinde etkili olduğu öğrenildi.