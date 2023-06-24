İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin vurduğu kentlerden Adıyaman’daki ikinci konteyner kenti de tamamladı. İçinde; iki çocuk parkı, iki spor sahası, çamaşırhane, kütüphane ve revir bulunan 180 birimlik konteyner kent bayram öncesi yaşama hazır hale getirilerek AFAD’a devredildi.

Adıyaman’da kurduğu 700 kişilik konteyner kenti nisan ayında depremzedelerin hizmetine sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, burada kurduğu ikinci konteyner kenti de Kurban Bayramına yetiştirdi. 163 yaşam konteyneri, iki konteynerden oluşan birleştirilmiş kütüphane, iki konteynerden oluşan birleştirilmiş Kadın Dayanışma Merkezi ile bir eğitmen odası, iki konteynerden oluşan birleştirilmiş Çocuk Evi ile iki etüt sınıfı, iki konteynerden oluşan birleştirilmiş sosyal tesis, bir revir, 6 çamaşırhane olmak üzere toplam 180 birimi içeren konteyner kent, Adıyaman Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole dayanarak yetkililere teslim edildi.

Depremzedelerin bayrama geçici yuvalarında girecekleri müjdesini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgede ihtiyaç kalmadığında, bir afet halinde kullanılmak üzere tüm konteynerler ve malzemelerin İzmir’e getirilerek envanterde tutulacağını söyledi.