Altı adayın yarıştığı Adıyaman Ziraat Odası’nın genel kurulunda, Yaşar Özkan’ın listesi galip geldi.

Altı adayın yarıştığı Adıyaman Ziraat Odası’nın genel kurulunda, Yaşar Özkan’ın listesi galip geldi.

Mevcut Başkan Salih Şahan’ın aday olmadığı genel kurulda Abdurrahman Can, Mehmet Anaç, Hayrettin Coşkun, Hasan Doğan, Şevket Alagöz ve Yaşar Özkan aday oldu. Altı adayın yarıştığı genel kurul Belediye Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Genel kurulda 184 delegeden, 183’ü oy kullanırken 3 oy geçersiz sayıldı. Sandıkların açılmasıyla birlikte Hasan Doğan 26, Hayrettin Coşkun 15, Abdurrahman Can 48, Yaşar Özkan 49, Mehmet Anaç 27, Şevket Alagöz 15 oy aldı.

Adıyaman Ziraat Odasının yeni Başkanı Yaşar Özkan, seçim sonrası yaptığı açıklamada zorlu kış şartlarına rağmen oy kullanmaya gelen tüm delegelere teşekkür ederek, diğer adaylara da bu demokrasi sürecine katıldıkları için teşekkür etti.