Adıyaman’da sözleşmeli tütün üretimi yaptıran tütün firmalarının açıklamış oldukları fiyatlara ziraat odaları ve çiftçiler tepki gösterdi.

Adıyaman Ziraat Odası’nda tütün fiyatları ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda girdi maliyetlerinin yüksekliği ve tütün fiyatları ele alındı.

Adıyaman Ziraat Odası’nda gerçekleşen toplantıya İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Adıyaman Köy Muhtarları Derneği Başkanı Osman Tuzcu, Çayırlı Köyü Muhtarı Ramazan Tartıcı, Paşamezrası Köyü Muhtarı Hüseyin Göçer, Külafhöyük Köyü Muhtarı Halit Erdem ve bazı tütün üreticileri katıldı.

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, “Girdi maliyetlerinin bazı kalemlerde yüzde 100 ile yüzde 300 arttığı günümüzde firmaların açıklamış oldukları ege tipi tütünde 90 TL, Virginia cinsi tütün için 70 TL olan fiyatlar beklentimizin oldukça altında kalmıştır. Bu konu ile ilgili firmaların yetkilileri ve Milletvekillerimiz ile görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizde konunun hassasiyetine değinerek fiyatlarda kısa sürede bir güncelleme ve değişiklik yapılmadığı takdirde ileriki dönemlerde tütün üreticisi kalmayacaktır. Umarım yapmış olduğumuz görüşmeler netice alır ve üreticilerimiz mağduriyeti giderilir” ifadelerini kullandı.