Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşlar yaşadıkları deprem dehşetini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşlar yaşadıkları deprem dehşetini anlattı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden Gülşen Figen (38), deprem sonucu çöken Hisami Apartmanı’ndan 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Figen, korku dolu anları anlattı. Gece yarısı yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde evde 5 kişi bulunduklarını ifade eden Figen, “Hisami Apartmanı’nda oturuyorum. Gece yarısı büyük bir sarsıntıyla uyandım. O sırada yeğenim deprem oluyor, dedi. Önce bunu algılayamadım, sonra kapıya doğru koşunca annem de deprem oluyor, dedi. Yeğenim de annemi o sırada çekti. Deprem esnasında tek hatırladığım binanın çökmesi oldu. Gözlerimi açtım kendimi taşlardan oluşan bir daire içerisinde olduğumu gördüm. Enkazdan 6 saat sonra çıkarıldım. Deprem gecesi evde 5 kişi kalıyorduk. Bir odada 4 kişi, abim ise diğer odada kalıyordu. Abim hala enkaz altında. 4’ümüz kurtarıldık, abim kaldı. Enkaz altından ilk önce yeğenimi, sonra annemi, ondan sonra da beni ve kardeşimi çıkardılar. Ayağım ile boynum kırılmış” dedi.

10 ili etkileyen deprem esnasında Adıyaman’da bulunan Vedat Gülmez, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan babası ve kız kardeşini Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdiklerini söyledi. Gülmez, “Adıyaman’dan Diyarbakır’a geliyoruz. Annem ile kız kardeşimi Adıyaman’da kaybettim. Babamı ve kız kardeşimi Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdik. Sağ olsun buradaki doktor arkadaşlar bizlere çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Benim kaldığım ev yıkılmadı. Ben sağ kaldığım için babam ve kardeşimi kendi evlerinden çıkarmak için yardıma gittik. Babam onların kaldığı bina yerle bir oldu” ifadelerinde bulundu.