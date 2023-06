Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman Valiliğine atanan Osman Varol, Kurban Bayramı’nın ilk günü göreve başladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Mart tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevden affını istemişti. İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın görevi bırakma talebini olumlu karşılaması sonrasında Adıyaman’da, yaklaşık 3,5 aydır koordinatör vali ve vali vekili görev aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Ağrı Valisi Osman Varol, Adıyaman’a atandı. Yeni Adıyaman Valisi Osman Varol, Ağrı’da vedalaştıktan sonra Adıyaman’a geldi. Tören mangası ile karşılanan Vali Osman Varol’u kurum müdürleri karşıladı. Karşılama sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Osman Varol, “Böyle mübarek bir günde Adıyaman gibi önemli bir şehirde bu kutsal, şerefli vazifeye başlamanın verdiği memnuniyeti belirtmek istiyorum. 6 Şubat depremleri gerçekten çok büyük bir afetti, çok büyük bir depremdi ve ülkemizin çok önemli bir bölümünü, 10 milyondan fazla insanımızı etkiledi. Bu bölgedeki kadim şehirlerimizi, güzel şehirlerimizi gerçekten derinden sarstı ama Mevla’ya çok şükür ki, çok güçlü bir devlet yapısı, gerçekten dayanışmayı seven ve depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak için her türlü fedakarlığı yapan bir halk, yine halkımızın oluşturduğu sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla depremin hemen sonrasında çok hızlı bir müdahale gerçekleşti. Bu felaket sonrası yapılması gereken bir çok iş var. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yapılması gereken işler var. Böyle büyük bir afetin yaralarını sarmak gerçekten çok yoğun çalışma gerektiriyor. Bundan sonra deprem sonrası çalışmaların, afet sonrası çalışmaların orta ve uzun vadedeki kısmına daha çok odaklanacağız. Bütün gayemiz, bütün amacımız yedi yirmi dört çalışarak depremin yaralarını bir an önce sarmak olacak. Vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını bir an önce dindirmek istiyoruz. Özellikle şehrimizin bir an evvel normal temposuna, hem ticari hayatta hem sosyal hayatta, eğitimde, ekonomide normal temposuna dönmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.