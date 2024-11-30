Adıyaman Üniversitesi yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir adım atarak Türkiye’nin ilk tematik "Yüzer GES Zirvesi"ni düzenlemeye hazırlanıyor. Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) iş birliğiyle gerçekleştirilecek zirve, 5 Aralık 2024 tarihinde, enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

Adıyaman Üniversitesi, enerji çalıştaylarıyla bölgesel ve ulusal düzeyde yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Zirve, Yüzer GES sistemlerinin teknik ve ekonomik boyutları, sektördeki mevcut sorunlar ve geleceğe yönelik vizyonların konuşulacağı tematik bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Etkinlik kapsamında, enerji sektörünün öncü isimleri, akademisyenler, karar vericiler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çözümler arayacak. Ayrıca, Yüzer GES sistemleriyle ilgili yenilikçi teknolojilerin konuşulması ve bu alanda yol gösterici politikaların oluşturulması hedefleniyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir platform olacağını belirtti. Prof. Dr. Keleş, "Yüzer GES (Güneş Enerji Santrali) Sistemleri özelinde, güncel gelişmelerin ve bu alandaki zorlukların ele alınacağı kapsamlı sunumlar ve panel tartışmaları düzenlenecek" dedi.

Adıyaman Üniversitesi ve GEADER, sektörle ilgili tüm paydaşları, enerji politikaları üzerine çalışan akademisyenleri ve karar vericileri zirveye davet ediyor. Etkinlik, Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonu doğrultusunda sektörel farkındalık oluşturmayı ve ulusal düzeyde iş birliğini artırmayı amaçlıyor.