Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş atandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Prof. Dr. Mehmet Keleş getirildi. Mehmet Keleş’in İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Tıp Bölümü okudu. Keleş, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. bölümünde doktorasını yaparak ardından üniversitesine doçent olarak atandı. Keleş, Ağustos Resmi gazete 2023 kararlarıyla Adıyaman Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.