Adıyaman Belediyesi ile “Kardeş şehir” protokolünü imzalamak üzere Adıyaman’a gelen Filistin’in Beita şehri Belediye Başkanı Mahmmoud Barham, Belediye Meclis Üyeleri Sami Malli, Zeidan Khudir ve Filistin Devleti Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusibaa Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi ile “Kardeş şehir” protokolünü imzalamak üzere Adıyaman’a gelen Filistin’in Beita şehri Belediye Başkanı Mahmmoud Barham, Belediye Meclis Üyeleri Sami Malli, Zeidan Khudir ve Filistin Devleti Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusibaa Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, ADYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı ve aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç ve ADYÜ’de eğitimlerine devam eden Filistinli öğrencilerin de yer aldığı ziyarette, üniversitedeki eğitim ve öğretim konusunda ve yabancı öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler verildi.

Rektör Turgut’a Filistin ve Filistinli öğrenciler konusundaki hassasiyetinden dolayı teşekkürlerini ileten Beita Belediye Başkanı Barham, “Bizlere karşı göstermiş olduğu ilgi ve sıcak karşılamadan ötürü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Filistinli evlatlarımızın emin ellerde eğitimlerine devam ettiklerini görmek bizlere huzur verdi. Adıyaman Üniversitesine adım attığımız andan itibaren eğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal projelerde de evlatlarımıza her türlü imkan ve desteği sağlayan bir eğitim kurumu gördük. Bu mutluluk verici, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza Adıyaman ili ve Üniversite özelinde gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise konuşmasında, “650’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 18 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Adıyaman Üniversitesi, uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Şunu da belirtmek isterim ki Filistinli öğrencilerimizi yabancı uyruklu olarak görmüyoruz. Bizler, Osmanlı’nın devamıyız. Bu kardeşlerimizi evlerinde hissettirmek adına güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Eğitim, sosyal ve ekonomik anlamda desteğimizi yanlarında hissetmelerini sağladık. Kapımız kendilerine her zaman açık” diye konuştu.

Rektör Turgut, ziyaretlerinden dolayı Filistin’in Beita şehri Belediye Başkanı Mahmmoud Barham, Belediye Meclis Üyeleri Sami Malli, Zeidan Khudir ve Filistin Devleti Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusibaa’ya teşekkür ederken, ülke olarak Filistin’in yanında olduklarını ve “Kardeş şehir” protokolünün iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diledi.

Ziyaretin ardından Filistinli misafirlere ADYÜ kampüs alanı ve sosyal tesisler gezdirildi.