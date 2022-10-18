Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Ortaokulu “I-Zerogen” adlı projesi ile katıldığı yarışmada Türkiye 3’üncüsü oldu.

Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Ortaokulu “I-Zerogen” adlı projesi ile katıldığı yarışmada Türkiye 3’üncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ‘Başarılı Örnekler Sergisi’nde Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Ortaokulu “I-Zerogen “ adlı projesi ile ortaokul kategorisi Ar-Ge tematik alanında yarışmaya katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ında katıldığı "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni"nde Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Ortaokulu “I-Zerogen” adlı projesi Türkiye üçüncüsü olarak ödülünü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den aldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yarışmada başarı gösteren TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.