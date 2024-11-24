Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü yeni yeri olan Yunus Emre Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı.

6 Şubat depremin etkisiyle Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü hasar görmüştü. Depremin ardından kısa sürede Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastane güneyi üzerinde yapılan 2 katlı binanın yapımın tamamlanmasıyla hizmet vermeye başladı.

Depremin etkisini silmeye devam ettiklerini aktaran Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, "Asrın felaketi" olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremin etkilerini silmeye devam ediyoruz. Depremin yıkıcı etkisini hafızalardan silme adına hızlı manevra yaparak izleri silmeye çalışıyoruz. 11 ilimizi etkilediği gibi sağlık camiamızda da yıkıcı bir etki bıraktığını üzülerek söylemek isterim. Bu etkinin bir an önce hafifletilmesi için personellerimiz için fiziki şartları güncelleyerek yapımı kısa sürede tamamlanan sağlık müdürlüğümüzün yeni binasına taşındık. İl sağlık müdürlüğümüz bundan böyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastane Güneyinde yani hemen yanında hizmet verecektir. Sağlık camiamıza ve Adıyaman halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.