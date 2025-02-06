Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’da kentin simgesi olan saat kulesi 2 yıldır 04.17’yi gösteriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu. Depremin meydana geldiği 04.17’de duran saat, depremin simgesi haline geldi.

2 yıldır 04.17’yi gösteriyor ve göstermeye devam edecek

Mersin'de otizmli bireyler için 'Otizm Saati' etkinliği düzenlendi Mersin'de otizmli bireyler için 'Otizm Saati' etkinliği düzenlendi

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’ndaki saatlerde zamanın 04.17’de bırakılmasına karar verdi. Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Saat kulesinde depremin birinci yılında anma etkinliği düzenlenmişti.

Kaynak: iha