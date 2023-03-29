Adıyaman’da depremden etkilenen çocuk ve yetişkinlerin afet psikolojisini üzerinden atmaları için içerisinde çok sayıda kitap, boyama seti ve oyuncakların bulunduğu kütüphane otogarda hizmet vermeye başladı.

Adıyaman da bir taraftan konteyner kent ve kalıcı konutların yapım çalışmaları devam ederken öte taraftan da çocuklar başta olmak üzere insanları deprem psikolojisinden uzaklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Araştırmacı Yazar Yakup Emrah’ın girişimleri ve Avrupa Yetimder ile Hayır Kapısı Derneği’nin katkılarıyla kurulan kütüphane çocuk ve yetişkin olmak üzere 2 bölümden oluşuyor.

Yakup Emrah, "Depremin ikinci gününden itibaren sahadaydık. Deprem bölgesinde gıda ve benzeri yardımlarımızı ilettik. Bununla beraber böyle bir kütüphane ihtiyacı gördük. Kütüphane projesini hazırlayarak Adıyaman otogarı içerisinde 2 bölmeli bir kütüphane oluşturduk. Bir tarafta çocuklar için, öbür taraftan da yetişkinler için düzenlendi. Kütüphanemizde şunda bin 500 kitap var. 3 bin tanesi de geliyor. Toplamda 4 bin 500 kitap ile kütüphanemiz hizmet verecek. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum ” diye konuştu