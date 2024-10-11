Adıyaman’da ulaşım alanında tarihi bir adım atılarak şehrin gelişimini ve düzenini önemli ölçüde etkileyecek Adıyaman Kuzey Çevre Yolu projesinin değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleşti.

Önemli ölçüde şehrin trafik yoğunluğunu rahatlatacak olan proje toplam 29 kilometre olup, çevre yolu bölünmüş yol standartlarına uygun şekilde platform genişliği 25 metreden oluşuyor. Güzergah üzerinde 4 adet viyadük, 1 köprü ve 9 adet farklı seviyeli kavşak bulunan Kuzey Çevre Yolu projesinin çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa-Adıyaman yol ayrımı noktasından başlayacak olan Adıyaman Kuzey Çevre Yolu, Karagöl kavşağı, Tekpınar Kavşağı, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi kavşağı, Ahmethoca kavşağı, İndere kavşağı ile devam ederek ziyaret kavşağında tamamlanıyor.

Yapımı hızla devam eden İndere bölgesinin yerleşime açıldıktan sonraki yoğunluğu da göz önüne alındığında oluşabilecek trafik yoğunluğunu minimize etmek için büyük önem arz eden Kuzey Çevre Yolu projesi şehrimizin çehresini değiştirecektir.

Ayrıca ulaşımda aksamaların yaşandığı Petrol Caddesi (Flamingo Yolu)’nun bulvar ile bağlantı noktasının genişletilerek trafiğin rahatlatılması için yapılacak çalışmaların projeleri de değerlendirildi.