Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ‘Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın’ kampanyasına destek verdi.

Gazeteci-Yazar Necati Atar tarafından depremde hasar gören okul kütüphanelerini ve kitapları enkaz altında kalan öğrencileri yeniden kitapla buluşturmak amacıyla başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın’ kampanyasına Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden destek geldi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Notos Kitap’ın destekleri ile sağlanan 4 bin kitap İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yazar Necati Atar’ın destekleriyle okullara ve öğrencilere ulaştırılacak.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği aracılığıyla temin edilen kitapların kargosunu karşıladığı kampanya kapsamında binlerce kitap okullarla ve öğrencilerle buluşacak.

İlerleyen günlerde okulların ve genç okurların çok daha fazla kitaba ulaşmasının beklendiği kampanya kitap dostlarının desteklerini bekliyor.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, “Deprem sonrası kitaba erişim güçlüğü yaşayan Adıyamanlı öğrencilerimize ve kütüphane konusunda kitap ihtiyacı olan okullarımıza destek amacıyla başlatılan kampanyaya üst düzeyde katılım sağlamaya çalıştık. Deprem dönemindeki sağladığımız Kitap ve Kütüphane desteğine ek olarak şimdi de tüm kitap dostlarının rol alabileceği bu kampanyaya destek olmakla daha çok insanımızın bu iyilik çalışmasına, sosyal sorumluluk duygusuyla katkı sunabileceği, okullarımıza destek olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal ise, “Deprem öncesi okullarımızda kütüphane ve kitap konusunda çok büyük mesafeler kaydedilmişti. Depremle oluşan kayıplarımızı bu kampanyayla beraber el birliğiyle gidereceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kampanyayı güçlü bir biçimde destekliyoruz. Bu kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Gazeteci-Yazar Necati Atar, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, amaçlarının öğrencilerin kitaba ulaşmasını sağlamak istediklerini söyledi.