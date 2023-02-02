Adıyaman Belediyesi karla mücadele ekipleri, Türkiye’yi etkisi altına alan ve Adıyaman’da da hafif de olsa hissedilen kar yağışından dolayı şehir merkezinde yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için hazır bekliyor.

Adıyaman Belediyesi karla mücadele ekipleri, Türkiye’yi etkisi altına alan ve Adıyaman’da da hafif de olsa hissedilen kar yağışından dolayı şehir merkezinde yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için hazır bekliyor.

Ülke genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışları öncesi tedbirlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, yağışta vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamladı.

Kar yağışları öncesinde araçların, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hazır olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birim müdürleriyle birlikte hazırlıkları gözden geçirdi.

Kar yağışına karşı fen işleri müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibinin hazırlıkları hakkında kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, belediye olarak mevsim şartlarının getirdiği olumsuzlukları vatandaşlara yansıtmamak amacıyla sürdürdükleri hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi. Başkan Kılınç, hasretle bekledikleri kar yağışının başlamasıyla birlikte karla mücadele ekiplerinin ivedi bir şekilde sahaya ineceğini vurguladı.