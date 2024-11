Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kongreye tek liste halinde giren Av. Gafar Çelebi, ilçe başkanı seçildi.

Kahta Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Açılış ve selamlama konuşmasını yapan Kahta AK Parti İlçe Başkanı Av. Gafar Çelebi, “Daha yapacak çok isimiz olduğunu biliyor ve bu bilinçle bu göreve talip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hep birlikte ilçemizi hak ettiği yere getirmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağımıza inanıyorum. Küçük hesapların pesinde olmayacağız. Allah’a şükürler olsun ki tüm dünyada ve İslam coğrafyasında kabul gören mazlumların sesi olan Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere sahibiz. Bu davanın asil sahibi sizlersiniz. Vekillerimiz, teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımız ile birlikte bu kutlu yolda hep birlikte milletimize ve vatandaşlarımıza hizmetkar olmaya söz veriyorum. Ayrıca, 7 Ekim’den bu yana, hem Gazze’de, hem Bati Şeria’da insanlık dışı bir soykırım yapmaktadır. Bu zulmü lanetliyorum” dedi.

Kâhta’nın, her zaman AK Parti’nin güçlü bir kalesi olduğunu vurgulayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ise, “Kahta, her zaman AK Parti’nin güçlü bir kalesi olmuştur. Bu gücü sizlerden, milletimizin desteğinden alıyoruz. Türkiye’nin geçtiği bu zorlu süreçte, Kâhta’nın kararlı durusu, bize güç ve moral vermektedir. Hizmet siyaseti anlayışımızla, her bir vatandaşımızın hayatına dokunmaya, sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar Kâhta’mızda gerçekleştirdiğimiz projeler bunun en somut örnekleridir. Bugün burada, yeni bir döneme adım atıyoruz. İlçe kongremiz, sadece bir görev değişimi değil, ayni zamanda bir yenilenme ve daha güçlü bir geleceğe yapılan yürüyüşün adıdır. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak Kâhta’mıza ve ülkemize daha büyük hizmetler yapacağımıza inancım tamdır. Bu vesileyle, göreve talip olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kongreye AK Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra partililer katıldı.