Adıyaman’da Kahta yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ise ağır.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen kazaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yaralıların tamamı, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar arasında durumu kritik olan 2 kişi yoğun bakıma alındı.

Otomobilin büyük hasar alması, kazanın ciddiyetini gözler önüne sererken, kazanın kesin nedeni ile ilgili jandarma ekipleri detaylı inceleme başlattı.

Adıyaman-Kahta yolu üzerinde yaşanan bu üzücü kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya, dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.