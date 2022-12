Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2022 yılı içerisinde toplam bin 500 olaya müdahale etti.

7/24 Görev başında olan ve olaylara anında müdahale etmek için mücadele eden Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir yılda bin 500 olaya müdahalede bulundu. Her zaman görev başında olduklarını vurgulayan ve vatandaşları da yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olaylara müdahalenin yanı sıra 5 bin 500 kişiye de yangın ve kurtarma konularında eğitim verdi.

2022 Yılında 900 yangına müdahale eden itfaiye ekipleri aynı zamanda göçük, kaza, mahsur kalma gibi 600 olayda da yer alarak çalışmalar gerçekleştirdi. Kent merkezinde 81 yangın tatbikatı da gerçekleştiren itfaiye ekipleri, tek amaçlarının halkın can ve mal varlığını korumak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Ekipleriyle birlikte her zaman hazır bir şekilde görev başında olduklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, “ Bizler her zaman olaylara karşı hazır kıta bekliyoruz. Bizlere gelen her ihbara kendi olayımızmış gibi dikkatli, hızlı ve güvenilir bir şekilde gidiyor olaylara anında müdahalelerde bulunuyoruz. Bir yılda bin 500 olaya müdahalede bulunduk. Vatandaşlarımız da biraz daha dikkatli olursa umarız olaylar her geçen süre daha da azalır. Bizler vatandaşlarımızdan yangın gibi olaylara karşı daha dikkatli olmasını istiyoruz. Ben bizlerden her zaman desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’a, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Alevleri söndürmek için büyük gayret ve çaba sarf eden ekip arkadaşlarımızı da tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.