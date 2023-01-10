Adıyaman Belediyesi’yle, Filistin’in Beita şehrinin kardeşliği imzalanan protokolle resmileşti.

Adıyaman Belediyesi’yle, Filistin’in Beita şehrinin kardeşliği imzalanan protokolle resmileşti.

Filistin Devleti Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusibaa, Filistin Devleti Beita Belediye Başkanı Mahmmoud Barham ile Beita Belediye Meclis Üyeleri Sami Malli ve Zeidan Khudir, protokol törenine katılmak üzere Adıyaman’a geldi. Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda imzalanan kardeşlik protokolü öncesi Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Filistinli heyet, Adıyaman’da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Filistinli heyet, Adıyaman’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Bugün dost ülke Filistin’in Beita şehri ile kardeşliğimizi resmiyete dökeceğimiz protokolü imzaladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak Filistin halkının hep yanındayız. Bu protokolün, kardeş şehir ilişkisini toplumsallaştırmasını ve iş birliğine katkıda bulunmasını temenni ediyor, Beita Belediyesi ve Adıyaman’ımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesile ile ilimize gelerek bizleri ziyaret eden Filistin Devleti Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusibaa’yı, Filistin Devleti Beita Belediye Başkanı Mahmmoud Barham’ı, Beita Belediye Meclis Üyeleri Sami Malli ve Zeidan Khudir’i Adıyaman’ımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah bugün atılacak imzalarla Türkiye’den Filistin’e bir gönül köprüsü daha uzanmış olacak. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ’Kardeş şehir’ protokolü imzalandı. İmza törenine Adıyaman Belediyesi ve Beita Belediyelerinin yetkilileri ve sorumluları dışında, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler de katıldı.