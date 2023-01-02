Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri tarafından 2023’ün ilk toplantısında denetim komisyonu üyeleri belirlendi.

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri tarafından 2023’ün ilk toplantısında denetim komisyonu üyeleri belirlendi.

Adıyaman İl Genel Meclis, Ocak ayının ilk toplantısını Başkan Mehmet Can Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirdi. Yılın ilk toplantısında meclis üyeleri arasında denetleme komisyonu üyeleri belirlendi. Beş kişilik denetleme komisyonu için Temel Büyükboğa, Abuzer Yaşar, Emri Bakırcı, Ali Öztekin ve Mehmet Işıklar aday oldu. Adayların tamamı kullanılan oyların tamamını alarak komisyona seçildi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 2023 yılının ilk toplantısının Adıyaman’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda hizmetin en iyisini yapmanın gayretinde olacağız. İlk toplantımızda denetim komisyonu üyelerimizi belirledik. Meclisimize hayırlı olsun” dedi.