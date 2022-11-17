Adıyaman Hayvan Pazarı’nda şap hastalığının çıkmasıyla birlikte 400 hayvan karantina altına alındı.

Adıyaman Hayvan Pazarı’nda şap hastalığının çıkmasıyla birlikte 400 hayvan karantina altına alındı.

Önceki gün bir kedinin kuduz çıkması nedeniyle iki mahallesi karantina altına alınan Adıyaman’da bu kez de canlı hayvan pazarında görülen ‘Şap Hastalığı’ nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi’nde yer alan Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarındaki 4 hayvanda şap hastalığı tespit edildi. Veteriner hekimler tarafından tespit edilen durum üzerine Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvan pazarında karantina süreci başlatıldı.

400 küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğu alana hayvanların giriş ve çıkışları 21 gün süreyle yasaklandı. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayvan pazarında temizlik çalışması gerçekleştirilirken yine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince de ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Hayvan pazarında bulunan 400 hayvanın gözetimi Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sağlanıyor.

Tespit edilen şap hastalığıyla ilgili bilgiler veren Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı Şube Müdür Vekili Mehmet Kaygusuz, “Şap hastalığı çift tırnaklı hastalarda görülen bir hastalıktır. Geçen Pazartesi günü yapılan klinik taramayla şap hastalığını tespit ettik. Sistem üzerinden hastalık çıkışının olduğunu belirttik. Daha önceden biz bu bölgede aşılama çalışması yapmıştık ama birkaç hayvanda bu hastalığı gördükten sonra buraya kordon uyguladık, karantina işlemleri uyguladık. 21 gün süreyle bu bölgedeki bütün hayvanları kontrol ve takip edeceğiz. Bu karantina işlemleri devam edecek. Bu karantina işlemleri bittikten sonra rutin hayata inşallah geri döneceğiz. 4 hayvanda tespit ettik, girişler ve çıkışlar şuanda kapalı” dedi.

Süreçle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Yusuf Işık ise “Buradaki hayvan satış pazarımızda birkaç gün önce şap hastalığıyla ilgili belirtiler tespit etti veteriner arkadaşlarımız. Daha sonra gerekli çalışmalar başlatılarak sistem üzerinden de gerekli bilgiler girildi. Adıyaman Belediyesi olarak da hayvan pazarında gerekli dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. 21 gün boyunca karantina uygulanacak satış alanımızda, bu satış alanımızdaki hayvanların giriş ve çıkışları kesinlikle yasak olacak. 21 gün sonra hastalığın sönmesi durumunda normal satış gerçekleşe bilecek. Bununla birlikte aşılamanın çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Aşılama yapılmadığı takdirde bu ve benzeri kordon, karantina durumu söz konusu oluyor maalesef. Hayvancılarımızın, cambazlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını tavsiye edebilirim. Şuan maalesef bölgede şap var, hastalığın olduğu dönemde de maalesef aşı yapmak ise söz konusu değil. Hastalık gelmeden önce aşılama yapmaları gerekiyor. Şap aşısına dikkat etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Hayvan sahiplerinden Mehmet Karakuş ise yaptığı konuşmada, “Hayvan pazarı genelinde şap hastalığına rastlandı. Gerekli temizlik ve ilaçlamalar yapılmaya başlandı. En kısa sürede düzelmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.