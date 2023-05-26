Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2023 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı’nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 132 oldu.

Nisan ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 313’e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplam 295 ton oldu.

2023 Yılının ilk 4 ayında ise iç hat yolcu trafiği 62 bin 902, uçak trafiği 2 bin 630, yük ise 526 ton olduğu öğrenildi.