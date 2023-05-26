Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2023 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, Adıyaman Havalimanı’nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 132 oldu.

Nisan ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 313’e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplam 295 ton oldu.

2023 Yılının ilk 4 ayında ise iç hat yolcu trafiği 62 bin 902, uçak trafiği 2 bin 630, yük ise 526 ton olduğu öğrenildi.